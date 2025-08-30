お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が29日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演し、「自分に来てほしい仕事」を明かした。大悟は「ボケでも何でもないけど、そろそろそういう時代が来てほしい」と「シチューのCM」と語った。相方のノブが「これはないないない！」と否定すると「言いたいこと分かるけど、本当にワシが子供の頃から、なぜか冬のシチューのCMって、何でこんなにちゃんとした人しかお