１９４５年２月１０日の太田大空襲を地上から撮影した映像が、群馬県高崎市綿貫町の県立歴史博物館で見つかった。当時、空襲の撮影は政府が禁じており、同館は「地上から撮影した映像は貴重」としている。「Ｂ２９群馬地区来襲昭和２０年２月１０日」というタイトルの約１分半の映像には、防災ずきんをかぶった多くの人が逃げる様子や、編隊を組んで襲来する米軍爆撃機「Ｂ２９」などが収められている。同館によると、中島