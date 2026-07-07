群馬県伊勢崎市の自宅で、小学1年生の長女を殺害した疑いで父親が逮捕された事件で、父親が「自分の健康状態や家族の将来を悲観して犯行に及んだ」と話していることが分かりました。井上敏典容疑者（42）は5日午後、群馬県伊勢崎市の自宅で、小学1年生の長女・明莉さん（6）の首を絞めて殺害した疑いで、7日朝、送検されました。その後の取材で、井上容疑者が「自分の健康状態や家族の将来を悲観して犯行に及んだ」という趣旨の話