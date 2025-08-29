地球温暖化の影響か、9月や10月になっても残暑が続き、熱中症の被害は無くならないという。最悪そのまま死亡してしまい、特殊清掃の依頼がくることに……。都内を中心にさまざまな現場で特殊清掃を手がけるブルークリーン株式会社で働きながら、特殊清掃の実態を伝える登録者5万3000人以上のYouTubeチャンネル「特殊清掃チャンネル」を運営している鈴木亮太さんに、夏場の熱中症による現場の特徴について詳しい話を聞いた。◆