ドジャースの大谷翔平がエンゼルス時代の2023年8月9日以来、749日ぶりに勝利投手となった。ドジャースは現地27日（日本時間28日）、本拠地ドジャースタジアムでレッズと対戦。1番投手兼指名打者で先発した大谷が、投げては5回を1失点に抑える力投、打っては4回裏にチーム初安打を放つ活躍を見せた。連勝を4に伸ばし、同日敗れた地区2位パドレスとのゲーム差を「2」に広げている。◆8月は「得点圏打率.375」を記録しているが…