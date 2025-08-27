バルセロナ時代は怪我も多く、まだアタッカーとして完成されていなかった印象もあるFWウスマン・デンベレ。しかし現所属のパリ・サンジェルマンでは絶対のエースであり、チームリーダーの1人にもなっている。昨季にはチャンピオンズリーグ制覇にも貢献し、今年のバロンドール候補だ。バルセロナ時代から大きく成長したデンベレだが、バルセロナで先輩FWリオネル・メッシとプレイできたことも大きいのかもしれない。英『FourFourTwo