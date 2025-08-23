Åìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤Ç·ÌÎ®Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±üÂ¿ËàÄ®Ìò¾ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê23Æü¡Ë¸á¸å4»þÈ¾º¢¡¢±üÂ¿ËàÄ®¤ÎÂçÃ°ÇÈÀî¤Î¾åÎ®¤Ç¡¢·ÌÎ®Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ­¤Ï¡¢¼«ÎÏ¤Ç¶á¤¯¤Î¥­¥ã¥ó¥×¾ì¤Ë¹Ô¤­¡¢119ÈÖÄÌÊó¤·¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¡¢±üÃã²°¥­¥ã