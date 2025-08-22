22日午後、神奈川県厚木市の高速道路で設備の点検作業中に男性作業員がおよそ20メートル下に落下し、死亡が確認されました。警察や消防によりますと、22日午後3時前、神奈川県の圏央道の相模原愛川インターチェンジ付近で、街路灯の点検作業をしていた19歳の男性作業員がおよそ20メートルの高さから地面に落下したということです。男性作業員は病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。当時、男性作業員はほかの2人