「ウエスタン、ソフトバンク８−３阪神」（１９日、タマホームスタジアム筑後）阪神はソフトバンクに大敗した。先発の茨木は５回２／３を９安打６失点と試合を作れず。打線は序盤は上茶谷に苦しめられたが、ヘルナンデス、野口の適時打などで２点を返し、九回は藤田が三塁打でチャンスメークすると、戸井が犠飛を放ち、最後まで追いすがった。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−先発の茨木は相手打線に苦しんだ。「