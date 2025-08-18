「XJAPAN」のYOSHIKI（年齢非公表）が18日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、アニメ「ダンダダン」に登場するバンドについて言及した。8日に放送された同アニメの第18話では、「HAYASii」と名乗るビジュアル系メタルバンドの4人組がロックナンバー「HuntingSoul」を歌唱。XJAPANを彷彿とさせるように上半身裸のドラマーらメンバーがヘドバンしながら激しく演奏する姿に、YOSHIKIはXで「何これ、XJAPANに聞こえない？」