「ＵＦＣ」（１６日、シカゴ）元ＲＩＺＩＮバンタム級王者で、フライ級１５位の朝倉海（３１）＝ＪＡＰＡＮＴＯＰＴＥＡＭ＝がＵＦＣ２戦目に挑み、同１１位のティム・エリオット（３８）＝米国＝に２回４分３９秒でギロチンチョークで１本負けを喫した。元ＲＩＺＩＮ王者の２連敗に日本の格闘家の間でも様々な思いが交錯した。Ｕ−ＮＥＸＴで解説したＲＩＺＩＮで活躍し、先日現役を引退した金原正徳氏は「何で負けたん