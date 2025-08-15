日本代表DF板倉滉は、17日に行われるゴー・アヘッド・イーグルス戦でアヤックスデビューを飾るようだ。15日、オランダメディア『VI』がアヤックス指揮官のコメントを伝えている。板倉は今夏、ボルシアMG（ドイツ）から移籍金1050万ユーロ（約18億円）でアヤックス（オランダ）に完全移籍を果たした。エールディヴィジ第1節は労働許可が下りず、プレーは叶わなかったが、12日に労働許可証を取得。今週末行われるエールディヴィ