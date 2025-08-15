日本代表DF板倉滉、17日にアヤックスデビューへ…指揮官が明言「スタメン出場だ」
日本代表DF板倉滉は、17日に行われるゴー・アヘッド・イーグルス戦でアヤックスデビューを飾るようだ。15日、オランダメディア『VI』がアヤックス指揮官のコメントを伝えている。
板倉は今夏、ボルシアMG（ドイツ）から移籍金1050万ユーロ（約18億円）でアヤックス（オランダ）に完全移籍を果たした。エールディヴィジ第1節は労働許可が下りず、プレーは叶わなかったが、12日に労働許可証を取得。今週末行われるエールディヴィジ第2節ゴーアヘッド・イーグルス戦でのデビューが有力視されていた。
そんななか、ヨン・ハイティンハ監督は会見で「板倉滉はデビューする。スタメン出場だ」と先発出場を明言。板倉は17日に行われる試合で出場すれば、2021年5月16日のPECズヴォレ戦（当時の所属はフローニンゲン）以来となるエールディヴィジでのプレーとなる。
アヤックスは第1節テルスター戦で2−0の勝利を収め、開幕白星スタートを切った。2021−22シーズン以降遠ざかっているリーグタイトル奪還へ向け、板倉の活躍に期待がかかる。第2節は日本時間17日19時15分にキックオフ予定だ。
板倉は今夏、ボルシアMG（ドイツ）から移籍金1050万ユーロ（約18億円）でアヤックス（オランダ）に完全移籍を果たした。エールディヴィジ第1節は労働許可が下りず、プレーは叶わなかったが、12日に労働許可証を取得。今週末行われるエールディヴィジ第2節ゴーアヘッド・イーグルス戦でのデビューが有力視されていた。
アヤックスは第1節テルスター戦で2−0の勝利を収め、開幕白星スタートを切った。2021−22シーズン以降遠ざかっているリーグタイトル奪還へ向け、板倉の活躍に期待がかかる。第2節は日本時間17日19時15分にキックオフ予定だ。