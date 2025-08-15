もし自分に「転勤辞令」が出たら――人材サービスの「エン・ジャパン」が興味深い調査結果を公表した。今後、転勤辞令が出た場合に退職を検討するきっかけになるかを聞いたところ、全世代で59％が「なる」「ややなる」と回答。その理由として、「地元もしくは住みたい地域でなければ、転勤してまで仕事を続けたいとは思わない」（20代）や「家族との時間を大切にしたいので単身赴任も考えられない」（40代）といった意見が挙げら