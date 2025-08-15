Image: akebims こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。MagSafe派の私たちが待ち望んでいた、何をするにも邪魔しない極薄リング。これ、本当に0.6mmしかないんです。スマホリングの「あれかこれか」問題に終止符スマホリングを付けたいけど、MagSafe充電が使えなくなる。カーマウントに付かなくなる。ワイヤレス充電台で浮いてしまう…。ガジェット