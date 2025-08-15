8月10日、NHKは今年でデビュー45周年を迎えた松田聖子（63）を特集した番組『NHK MUSIC SPECIAL 松田聖子 マイ・ベスト・SEIKO』を視聴者からの大きな反響を受けて再放送した。「6月5日に放送されたこの番組は放送後、再放送を望む声が多数あったため、今回の再放送が決定しました。聖子さんは今も根強い人気がある証拠ですね」（スポーツ紙記者）これは同局にとって大きな布石となった――。NHK関係者はこう話す。「今年放送100年