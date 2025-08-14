HIKAKIN＆SEIKIN「YouTubeテーマソング２」MVサムネイル HIKAKIN＆SEIKINが14日、「YouTubeテーマソング２」のミュージックビデオを公開した。【動画】公開されたHIKAKIN＆SEIKIN「YouTubeテーマソング２」MVあの日の歌が、10年の時を超えて蘇る--2015年に誕生し、YouTubeカルチャーの象徴となったHIKAKIN & SEIKINの「YouTubeテーマソング」が、新たな輝きと圧巻のスケールを纏い、帰ってきた。続編となる今作