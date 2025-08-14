今年も残り4カ月という後半戦に入り、CМ起用女優部門のランキングは混迷の様相を呈している。その原因としてまず挙げられるのは、4月に二股不倫疑惑を報じられた永野芽郁（25）。この報道まで、永野は絶好調そのもの。昨年末に公開され、興行収入60億円超を記録した映画『はたらく細胞』のメガヒットもあり、新たなCМオファーが殺到するだろうと、誰もが信じて疑わなかった。昨年末に発表された"2024年タレントCМ起用社数ラン