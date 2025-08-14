ネットフリックスと新たな契約を結んだメーガン妃の方向性について、世界的に有名なシェフが疑問を呈した。英紙エクスプレスが１３日、報じた世界的に有名なシェフのジェイムソン・ストックス氏は、メーガン妃のネットフリックスの最新プロジェクトについて自身の見解を述べ、メーガン妃が本格的な料理界への復帰を真剣に考えているのか、それとも単にスポットライトを浴び続けるために奮闘しているのかを疑問視している。料