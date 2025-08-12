拡大表示された嗅内皮質ニューロン。スーパーエイジャーでは同年代や年下に比べ、このニューロンが有意に大きいことが分かっている/Courtesy Tamar Gefen（ＣＮＮ）人間の脳は加齢とともに萎縮（いしゅく）し、記憶力に影響が出る――。これは人生の一部だ。しかし、「スーパーエイジャー」と呼ばれる一握りの幸運な人たちは、衰えに抵抗する脳を持つ。こうした人の記憶は３０年以上前と変わらず鮮明に保たれている。米シカゴ郊外