反核を訴えるビラを配る久保元治さん（左）＝8日、パリ（共同）【パリ共同】核兵器保有国のフランス・パリで8日、長崎県諫早市の学習塾会長、久保元治さん（71）が被爆80年に合わせ、長崎の被爆者の写真付きビラを路上で配り反核をアピールした。久保さんは「良い手応えを感じた」と話した。久保さんは8、9両日で計80枚を配布。ビラにはやけどを負った被爆者らの写真7枚が掲載され、英語で「この地球から核兵器を廃絶しよう」