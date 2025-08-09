ジェームズ・ラベルさん（NASA提供・共同）【ワシントン共同】米航空宇宙局（NASA）によると、爆発事故後に地球に帰還した宇宙船アポロ13号の船長を務めたジェームズ・ラベルさんが7日、中西部イリノイ州で死去した。97歳。死因は明らかになっていない。アポロ13号の帰還は、奇跡の生還として1995年に「アポロ13」として映画化され、ラベルさん役をトム・ハンクスさんが演じて大ヒットした。28年オハイオ州クリーブランド生