アメリカのトランプ大統領が、早ければ来週にもロシアのプーチン大統領と直接会談する意向だとアメリカメディアが報じました。ニューヨーク・タイムズは6日、複数の関係者の話として、トランプ大統領が早ければ来週にもプーチン大統領と直接会談を行う考えで、会談後にウクライナのゼレンスキー大統領を交えた3人の首脳による会談を計画していると伝えました。トランプ氏は6日、プーチン氏と会談を行ったトランプ政権のウィトコフ