猫の膀胱炎とは？よくある症状と特発性膀胱炎（FIC） 猫の下部尿路疾患は、膀胱や尿道に起こる病気の総称です。結石や細菌感染、腫瘍など明確な原因がある場合もありますが、多くは原因が特定できず、「猫特発性膀胱炎（FIC）」と診断されます。FICは猫の下部尿路疾患の中でも最も多いタイプで、再発率も高く、1年以内に65%の猫が再発するとも報告されています。 FICの主な症状は以下のとおりです 血尿（血が混じった