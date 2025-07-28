北朝鮮の金正恩総書記の妹、与正氏は28日、朝鮮中央通信で談話を発表し、南北対話の再開を目指す韓国の李在明政権に対して、「どのような政策を打ち出し、提案がされようと興味はなく、韓国と向き合うことも、議論する問題もない」と対話を拒絶する立場を表明しました。北朝鮮が李政権発足後、南北関係について公式の立場を示したのは初めてです。李大統領は拡声器による体制批判放送を中止するなど、北朝鮮に対し融和政策を打ち出