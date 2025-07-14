¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¥è¥ó¤Î¥³¥ë¥Ð·ºÌ³½ê/Robert Pratta/Reuters¥í¥ó¥É¥ó¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î·ºÌ³½ê¤ÇÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤¿¼õ·º¼Ô¤ÎÃË¤¬¡¢·º´ü¤ò½ª¤¨¤Æ½Ð½ê¤·¤¿Æ±Ë¼¼Ô¤Î¤«¤Ð¤ó¤ÎÃæ¤Ë±£¤ì¤ÆÃ¦¹ö¤·¤¿¡£Åö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬£±£³Æü¤ËÅÁ¤¨¤¿¡££Ã£Î£ÎÄó·È¶É£Â£Æ£Í£Ô£Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö·ï¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹ÆîÅìÉô¥ê¥è¥ó¶á¤¯¤Î¥³¥ë¥Ð·ºÌ³½ê¤ÇÈ¯À¸¡£´Ç¼é¤¬Ã¦¹ö¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï£±£²ÆüÄ«¤À¤Ã¤¿¡£Æ±·ºÌ³½ê¤Ï¼ýÍÆÎ¨£±£·£°¡ó¤ÎÄê°÷¥ª¡¼¥Ð¡¼¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢´Ç¼é¤ÎÏ«Æ¯