国連人権高等弁務官事務所は、パレスチナ自治区ガザ地区で5月末から支援団体が行っている物資の配給をめぐり、少なくとも798人が殺害されたと発表しました。OHCHR＝国連人権高等弁務官事務所は11日、アメリカとイスラエルが主導する「ガザ人道財団」などによる支援物資の配給をめぐり、5月末から今月7日までに少なくとも798人の殺害が確認されたと発表しました。「ガザ人道財団」が運営する配給場所の周辺では、以前から多くの犠牲