2022Ç¯6·î29Æü¡¢ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤ÇÂç³ØÀ¸¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿È¬ÅÄçÐ°ì¡Ê¤Ï¤Ã¤¿ ¤è¤¤¤Á¡ËÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛ¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊÌÉÜ¤Ò¤­Æ¨¤²»¦¿Í»ö·ï¡×¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÆ»¸òË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö»¦¿Í¡×¤È¡Ö»¦¿ÍÌ¤¿ë¡×¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£»àË´¤·¤¿Âç³ØÀ¸¤È°ì½ï¤Ë»ö·ï¤ËÁø¶ø¤·¡¢Ì¿¤ò¼è¤ê¤È¤á¤¿Èï³²ÃËÀ­¤¬ABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¡¢»ö·ïÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÈÀ°·Á·Ð¸³¤¢¤ê¡É