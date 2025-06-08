アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第10話「最強」が8日、TBS系で放送された。タマモクロスとアキツテイオーのレースが描かれ、アキツテイオー役は久次米渚が務めた。【画像】かっけぇ…稲妻の演出！タマモクロスVSアキツテイオーの場面カット第10話は、『日本ダービー』に出走できなかったオグリ。これからのレースを戦っていく為にも『次の目標』を見つけることが重要と考えた六平は、オグリとベルノをGI『宝塚記念』の観戦