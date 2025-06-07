中国で全国統一の大学入試「高考」がはじまりました。試験をめぐる不正行為が相次いでいることから試験会場では取り締まりが強化されています。【写真を見る】中国“人生を決める”統一大学入試「高考」はじまる相次ぐ不正行為に“AI監視カメラ設置”など対策を強化記者「試験会場なのですが、多くの保護者が見守るなか、受験生が会場へと入っていきます」厳しい学歴社会で知られる中国で、人生を決めるとも言われる「高考」。