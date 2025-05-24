ニシキヘビなどを売る市場＝2025年3月、インドネシア・トモホン（共同）インドネシア・スラウェシ島北端周辺に住むミナハサ人には犬猫食の文化があるが、動物愛護団体から批判にさらされてきた。一方、冠婚葬祭の会食での人気料理として需要も根強い。市場や飲食店は近年、一部扱いをやめ、食材利用か動物愛護か模索を続けている。（共同通信ジャカルタ支局＝山崎唯）▽批判スラウェシ島ミナハサ県ランゴワンの県営伝統市場