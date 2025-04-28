なぜスマートフォンはAppleのiOS（iPhone）かGoogleのAndroidの2択なのか。アテネ大学教授のヤニス・バルファキスさんは「AppleとGoogleは、『デジタル版の地代』とも言える『タダ働きの仕組み』を作り出し、富を積み上げている」という――。※本稿は、ヤニス・バルファキス『テクノ封建制』（集英社シリーズ・コモン）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Vadym Plysiuk※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Vad