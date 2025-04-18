米サンセット・ストリップの有名なバー「レインボー・バー・アンド・グリル」が、ポルノ俳優ロン・ジェレミー被告に女性客への性的加害を許していたとして提起された複数の訴訟において、被害を訴える原告側との和解に至ったことが、現地時間15日に開かれた法廷で明らかにされた。少なくとも9人の女性がレインボー・バー・アンド・グリルを相手取り起こした訴訟に関するこの「包括的和解」により、ジェレミーの被害を訴える多くの