今季から新たなスライディングを試しているドジャースの大谷翔平選手。現状の自身のスライディングについて語りました。昨季54本塁打59盗塁と前人未到の「50-50」の偉業を達成した大谷選手。しかし、ワールドシリーズ第2戦で盗塁を試みた際に左肩を痛め「関節唇断裂」と診断。オフに手術をおこないました。今年から投手も復活し二刀流に向けブルペン投球も進めている大谷選手は盗塁時のケガを避けるため、キャンプ中に手をつかない