しまむらプチプラ」のイメージに驚くほどの“高見え力”をプラスした、きれいめアイテムが続々登場。今回は、ふんわり丸みのある袖のトップスや、スタイルアップも狙える刺繡レーススカートなど、デザイン性の高いアイテムを編集部が厳選。普段の装いにきれいめなムードをプラスしたいときに頼れる、“大人のためのしまむら”アイテムをご紹介します。 丸みシルエットが大人の可愛げを演出