¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¦¥À¥Ç¥£¡¼¡×¤³¤È¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥é¥ó¥Ç¥í¥ä¡¼¥ó»á¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥Õ¤Î°ì¿Í¤À/Photo illustration by CNN/Getty Images/Anthony Randello-Jahn¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ó¥¯¤äÅê¤²¥­¥¹¤ÇÆ°²è¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¯¤Î¤Ï¡¢³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥Ñ¥¹¥¿À¸ÃÏ¤ò¤³¤Í¤ë»ØÀè¤Î¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÃËÀ­¤¿¤Á¤Ï²ÌÊª¤òÉï¤Ç¡¢Àå¤Ç·Ô¤ò¤â¤Æ¤¢¤½¤Ö¾ìÌÌ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¿©ºà¤Ë¥ª¥¤¥ë¤ä±ö¤ò¤¹¤ê¹þ¤ß