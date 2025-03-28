巨人の今季開幕戦、２８日・ヤクルト戦（東京Ｄ）で、サッカー日本代表森保一監督（５６）が始球式を行った。スタンドから大拍手を浴びた森保監督はヤクルトの左打者・西川に対し、右上にノーバウンドの投球を見せた。「伝統ある巨人軍、プロ野球の開幕戦に呼んでいただき、本当にありがたい気持ちでいっぱいです。ボールになってしまったが、楽しめて良かった。（自己採点は）８０点。前回（２年前のＷＢＣの時）よりスピー