悠仁さま！ご卒業おめでとうございます！」沿道に集まった人々からの声援に、秋篠宮家長男の悠仁さまは笑顔で手を振ってこたえられた――。3月18日、春の穏やかな陽気に包まれたこの日、悠仁さまは筑波大学附属高校をご卒業された。その学校生活の思い出など長年、取材を続けてきた皇室ジャーナリストが明かす。秋篠宮さまと同系統のネクタイを締めて悠仁さまは卒業式前に報道陣の取材を受け、「授業や課外活動など、充実した3年