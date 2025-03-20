タイ警察は、カンボジアを拠点にした特殊詐欺グループの幹部とみられる日本人の男をタイで拘束したと発表しました。今月14日、タイの首都バンコクで身柄を拘束されたのは、「関東連合」元メンバーの冨沢哲也こと山口哲哉容疑者（46）です。記者リポート：山口容疑者は、こちらバンコクの高級住宅街で身柄を拘束されました。山口容疑者は、カンボジアを拠点とした特殊詐欺グループの幹部とみられていて、埼玉県警から逮捕状が出てい