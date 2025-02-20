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「自民党は滅びたほうが国民のためになる」泉房穂氏が新案巡り持論

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 泉房穂氏が20日、年収103万円の壁引き上げを巡る自民党の新案に言及した
  • 「自民党が大敗したほうが国民のため」などと持論を展開
  • フォロワーからは「同感です」「激しく同意」などの反応が集まっている
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