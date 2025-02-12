国内キャンピングカーの保有台数は16.5万台まで拡大！ 一方でトラブルも2025年1月31日から2月3日まで国内最大級の規模のイベント「ジャパンキャンピングカーショー（JCCS）2025」が幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催され、多くの来場者で賑わいました。主催する日本RV協会（JRVA）によると、2024年の国内キャンピングカー累積保有台数は過去最高規模の16万5000台に成長したといいますが、一方で、車中泊利用者が増えたことに