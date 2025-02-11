「練習試合、中日０−４ＤｅＮＡ」（１１日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）井上一樹新監督にとって初の対外試合となった一戦は完封負けに終わった。初回に好機を作るも、新外国人のボスラーが空振り三振。二回も１死二塁の好機を作ったが、後続がつながらなかった。２番・遊撃の村松がマルチ安打をマークしたが、三回以降は散発の５安打に終わった。投手陣は先発の松木平が３回７安打２失点。昨春のキャンプで行われた練習試合