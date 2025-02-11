国鉄時代の1972年に登場した115系電車300番台で唯一残っていたJR西日本の車両が引退しました。これで「湘南色」や「かぼちゃ電車」と呼ばれる塗装の115系もJRから絶滅。解体される山口県下関市まで乗車ツアーが実施され、“快速”として最後を迎えました。ただ車両をよく見ると、ちょっとヘンなところが。生え抜きではないが最後まで「湘南色」だった115系が引退鋼鉄製の車体を緑色とオレンジ色の湘南色に塗ったJR西日本下関総合