無免許で歯科医師の行為を行ったとして、福岡県岡垣町の歯科助手の女と、業務を統括する院長の男が逮捕されました。患者の一人は「やたら痛くて、血が出た」などと話しているということです。歯科医師法違反の疑いで逮捕されたのは、岡垣町の歯科医院に勤務する歯科助手の武内利恵容疑者（48）と、院長で歯科医師の熊谷堅容疑者（71）です。警察によりますと、武内容疑者は2022年2月から去年12月までの間、歯科医師免許がないにも