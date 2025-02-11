アイドルグループ・Aぇ! groupの末澤誠也（30）が10日深夜放送のテレビ朝日「見取り図じゃん」（深夜1・56）に出演。恋人がいるとみられる芸能人の特徴について話した。この日は人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」を開催した。末澤は「1人暮らしでワンちゃん飼ってる芸能人、彼女いません？」と持論を口に。「ワンちゃんって寂しがり屋。1人で育てるってなると、相当家を空けることになる。絶対誰