プロ野球の阪神を監督として1985年に球団史上初の日本一に導いた吉田義男（よしだ・よしお）氏が3日午前に脳梗塞のため死去した。91歳。巨人の長嶋茂雄終身名誉監督（88）は、同時代を生きた先輩、戦友の吉田氏の悲報を受け「突然の訃報にただ驚くばかりです。我々の仲間だったプレーヤーが…。残念としか言葉がありません」と沈痛な思いを吐露。そして「小柄の遊撃手でありながら、大型選手並みのプレーをされていたのは忘れ