フジＨＤの株主で米投資ファンドのダルトン・インベストメンツが３日、フジと親会社フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）の日枝久取締役の辞任を求めることを含めた内容の書簡を送付したことが明らかになった。これを受け、報道各社は、フジテレビ清水賢治社長の反応を求め、この朝、出勤前の自宅を直撃。その中には、フジテレビの報道陣もおり、昼の「ＦＮＮＬｉｖｅＮｅｗｓｄａｙｓ」や夕方の「イット」、ＳＮ