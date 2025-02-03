共通テストの導入や推薦入試の拡大、受験科目「情報」の追加……大学入試の仕組みは毎年のように変わる。それにともなって、実は「コスパがいい大学／悪い大学」も目まぐるしく変化しているのだ。大手予備校で進路指導や入試情報の分析を担当する職員が、匿名を条件に最新の実情を打ち明けた。【登場する予備校職員たち】K：大手予備校にて現役生の進路指導を担当。難関で有名な国公立大卒S：大手予備校の本部校に勤務。入試情報の