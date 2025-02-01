¡þ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥­¡¼TVhÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×Âç²ñ¡Ê2025Ç¯2·î1Æü»¥ËÚ»ÔÂçÁÒ»³¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º137¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡Ë52ºÐ¤Î³ëÀ¾µªÌÀ¡ÊÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤¬1²óÌÜ142¥á¡¼¥È¥ë¡¢2²óÌÜ¤Ë131¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤ó¤Ç¹ç·×258¡¦9ÅÀ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë2·î15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëWÇÕ»¥ËÚÂç²ñ¡ÊÂçÁÒ»³¡Ë¤Ë³«ºÅ¹ñÏÈ¤Ç¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£½÷»Ò¤Ï´äº´ÌÀ¹á¡ÊÂçÎÓÁÈ¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£