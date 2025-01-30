客引き窃盗グループはそれぞれ役割分担をして、ベロベロになったカモの酔客から有り金を奪っていた。【写真】中1女子に2万円渡し性的暴行…逮捕されたロリコン維新元議員・椎木保容疑者は小中高の元教員東京・新橋の路上で酒に酔った男性に声をかけて飲食店に誘い、金品を奪ったとして、職業不詳の関島厚矢（28）、大学生の蓬田翔太郎（22）、職業不詳の沢藤翔（28）、飲食店店長の鈴木浩輝（28）ら4容疑者が27日、窃盗の疑い